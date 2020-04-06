«انعكاسات كورونا» في حلقة نقاشية افتراضية بمكتبة الإسكندرية

نظم مركز الدراسات الاستراتيجية، بمكتبة الإسكندرية، حلقة نقاشية افتراضية، بعنوان "جائحة كورونا وانعكاساتها المحلية والإقليمية والدولية"، الأولى من نوعها التي ينظمها المركز في سياق التفاعل الثقافي، والأكاديمي عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وضمت الحلقة النقاشية، وفق بيان، مجموعة من المتخصصين والخبراء بهدف تبادل الرأي واقتراح رؤى تجاه التعامل مع تداعيات هذه الأزمة، التي تمس مصر والنظام الدولي بأكمله.وتطرقت إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات منها، ما هي نماذج إدارة الأزمات المختلفة التي كشفت عنها أزمة "كورونا"؟، إلى أي حد تستطيع دول العالم العمل على استدامة "الإجراءات الاستثنائية" لتجاوز مرحلة "الإنهيار"؟، ما هي قدرة دول العالم على التنسيق لتجاوز الأزمة؟، هل ستؤثر تداعيات الأزمة الاقتصادية على موازين القوى الدولية؟، هل سينبثق نظام دولي جديد من وراء الأزمة؟.‎وتناولت الحلقة النقاشية الإجابة عن التساؤلات من خلال ثلاثة محاور أساسية، هي "الإدارة المصرية للأزمة وانعاكساتها على المستوى المحلي، وتوظيف مصر للأزمة إقليميا ودوليا وآفاق النظام الدولي الجديد، والسيناريوهات المحتملة والخيارات المتاحة أمام صانع القرار المصري.