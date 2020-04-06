«العمل الدولية» تؤجل مؤتمرها إلى يونيو 2021

أرجأت منظمة العمل الدولية انعقاد الدورة القادمة 109 لمؤتمر العمل الدولي لهذا العام، والتى كان مقررا انعقادها فى الفترة ما بين 25 مايو و6 يونيو، لتعقد فى يونيو من العام المقبل 2021، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشارت المنظمة، فى بيان لها اليوم الإثنين، إلى أن القرار اتخذ حفاظا على صحة وسلامة المندوبين والموظفين الذين يشاركون فى المؤتمر، وفى ضوء القيود الشديدة على السفر فى جميع أنحاء العالم بسبب الوباء، لافتة إلى أنها توجه حاليا جهودا كبيرة نحو معالجة السياسات والاستجابات الفنية للوباء على المدى القريب والبعيد.ويعقد مؤتمر العمل الدولي مرة سنويا فى جنيف لمناقشة القضايا الرئيسية فى عالم العمل وصياغة معايير العمل الدولية واعتمادها ومراقبة تنفيذها، حيث يجمع المؤتمر بين ممثلى الحكومات والعمال وأصحاب العمل للدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددها 187 دولة.