محمد محيى يطرح «فوضت أمرى» على يوتيوب



كلمات أغنية محمد محيى "فوضت أمرى" فيك فوضت أمري

ف اللي ضاع معاك من عمري

دوس علي قلبي عادي عادي واكتب عليه ماضي

دوس علي عيني عادي عادي واكدب علي الفاضي

اكدب وأنا راضي





شاهد أغنية محمد محيى "فوضت أمري"





طرح النجم محمد محيى، اليوم الإثنين، "فوضت أمرى" على موقع "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية من ألبومه المنتظر، الذي يحمل عنوان "بتاع زمان"."فوضت أمرى" من كلمات أشرف أمين، ألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"."فوضت أمرى" من الأغنيات الأولى فى الألبوم التى بدأ محيى العمل عليها تقريبا منذ 5 سنوات، وقام بتلحينها بنفسه، ثم وقع اختياره على الموزع الموسيقي محمد العشي لتوزيعها موسيقيًا.يذكر أن محمد محيى كان قد طرح أغنيته الأولى الشهر الماضى، وهى بعنوان "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي.