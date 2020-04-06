واعظات الأوقاف يشاركن فى «معًا لخطاب دينى مستنير»

صرح الدكتور هشام عبدالعزيز، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمنسق العام لمبادرة "معًا لخطاب ديني مستنير"، التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية بأن واعظات الأوقاف سيشاركن بقوة في مبادرة معًا لخطاب ديني مستنير من إسهامهن الدعوي في المبادرة أو من خلال صفحاتهن الخاصة.ويأتي ذلك بقصد نشر الفكر الوسطي المستنير، وكذلك عبر البرامج التليفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية وبوابة الأوقاف الإلكترونية ومن خلال استخدام الوسائل الإلكترونية المتعددة.جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى نشر الثقافة الدينية الرشيدة على نطاق واسع وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا السمح، مع تعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطني والأخذ بروح العلم والإيمان معًا، وبيان أن الأديان إنما جاءت لصالح العباد والبلاد، وأنه حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله عز وجل، فدورنا عمارة الدنيا بفهم صحيح الدين وليس تخريبها أو تعطيل مصالح البلاد والعباد باسم الدين، إما جهلًا وتحجرًا وسوء فهم للدين وإما متاجرة به، وستكون المبادرة بشراكات واسعة.