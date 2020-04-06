الصحة: 6 إجراءات لحماية الفريق الطبى بالمستشفيات من كورونا

أصدرت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى القطاع الوقائى، منشور دوري إلى جميع هيئات وزارة الصحة والقطاعات التابعة لها بالإجراءات التى اتخذتها الوزارة لحماية أعضاء الفريق الطبي من الإصابة بفيروس كورونا.وأوضحت أنه في ضوء الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة لكافة مقدمي الخدمات الطبية، ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا، تضمنت الإجراءات تخصيص ممر خاص بكل مستشفى يدخل منها حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وإجراء فحص يومي صباحي للعاملين بالمستشفيات بمدخل العاملين بالمستشفى قبل التوقيع في دفتر الحضور، والتأكد من توافر جميع أدوات الوقاية الشخصية والمطهرات اللازمة للتعامل مع أي حالات مشتبه أو مؤكدة.وأكدت عدم السماح لأي مقدم خدمات طبية في التعامل مع المرضى إلا بعد استخدام أدوات الوقاية الشخصية المناسبة، وتخصيص مراقب من فريق مكافحة العدوى بالمستشفى للتأكد من التزام أفراد الفريق الطبي بارتداء أدوات الوقاية الشخصية وإبلاغ مدير المستشفى فورا بأي تجاوزات.وأكدت أنه يحظر على أيا من أفراد الفريق الطبي الخاضعين للعزل الطبي العمل في منشأة خاصة في فترة العزل، ومن يفعل ذلك يقع تحت المسؤولية القانونية.