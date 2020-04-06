مواد غذائية وكمامات على أسر العزل المنزلى بالمنوفية

أكد إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أنه تم توزيع نحو 1000 كرتونة مواد غذائية وكمامات طبية، بالتنسيق مع مؤسسة "مصر الخير" على أسر العزل المنزلي بنطاق المحافظة في إطار التخفيف على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا.شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية؛ للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بالإجراءات الوقائية؛ حفاظًا على سلامتهم.وقرر محافظ المنوفية فتح باب التبرعات على حساب صندوق الكوارث بالمحافظة في إطار خطة الدولة الشاملة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.