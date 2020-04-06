خلافات أسرية وراء انتحار شاب رميًا بالرصاص في الأقصر

بدأت نيابة بندر الأقصر، اليوم الإثنين، التحقيق في واقعة إقدام أمين شرطة تابع للخدمات المعينة لتأمين مطار الأقصر الدولي، على الانتحار بعدما أطلق رصاصة إلى صدره ليسقط قتيلًا في الحال.تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارًا يفيد مصرع أمين شرطة يدعى "س.ح" مقيم بمحافظة المنيا، وذلك بعدما أقدم على الانتحار، ووجه إلى صدره عيار ناري، بداخل دورات المياه الخاصة بمطار الأقصر الدولي.وبعمل التحريات تبين أن الخلافات الأسرية كانت الدافع وراء أقدام أمين الشرطة على الانتحار، لينهي حياته بعد تسلم ورية عمله داخل دورات المياه بالمطار.وعلى الفور تم التحفظ على الجثة، وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة بإشراف من المحامٍ العام لنيابات الأقصر.