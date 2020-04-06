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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

التضامن: توقيع بروتوكول مع الهلال الأحمر لتدريب الأخصائيين والإداريين (فيديو)

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:34 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ياسمين عباس
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قالت اللواء الدكتورة هبة أبو العمايم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للرقابة والتفتيش، إنه خلال تلك الفترة تم توقيع بروتوكول مع جمعية الهلال الأحمر لتدريب الأخصائيين والإداريين، حيث تم اختيار مجموعة منهم للتدريب على الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت هبة أبو العمايم، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أنه يجب تدريب كبار السن والأطفال على كيفية الوقاية من الفيروس والتعامل معه وكيفية الخروج بأمان دون حدوث أى حالات إصابة.

وأشارت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للرقابة والتفتيش، إلى أنه تم تطهير وتعقيم أغلب دور الرعاية أكثر من 6 مرات حتى الأن، بالإضافة إلى جهاز التعقيم وتوفير المنظمات والمواد المطهرة.

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