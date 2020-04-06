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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نصف مليار دولار.. صادرات مصر لدول الخليج

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:32 م
صادرات
صادرات
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصا، أن صادرات مصر لدول مجلس التعاون الخليجى سجلت ارتفاعًا لما يقارب النصف مليار دولار شهريًا مطلع عام 2020، إذ قدرت الصادرات المصرية لتلك الدولة بـ415.4 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى، مقابل 378 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

وأوضح تقرير الإحصاء أن الإمارات العربية احتفظت بالنصيب الأكبر من الصادرات المصرية لدول الخليج بقيمة 257.9 مليون دولار خلال شهر يناير 2020، مقابل 209 ملايين دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 48.9 مليون دولار خلال عام، تليها المملكة السعودية بقيمة 113.1 مليون دولار، مقابل 124 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

كما سجلت الصادرات المصرية لدولة الكويت ارتفاعًا لـ24.8 مليون خلال شهر يناير الماضى، مقابل 21.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.4 مليون دولار خلال عام، فيما قدرت صادرات مصر لعمان بـ15.1 مليون دولار، مقابل 17 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

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