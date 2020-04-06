إصابة مصرى بكورونا فى السعودية.. وعزله بالمنزل

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته، على مدار الساعة يوميًا، معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد تداعيات فيروس "كورونا"، (كوفيد19) لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي يتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أوضح فيه المستشار العمالي أحمد رجائي، أنه في ظل الأزمة الحالية لانتشار كورونا تم التواصل مع المواطن المصري "هـ. م. ش. ع" المصاب، وحالة التحليل بمستشفى الملك سلمان إيجابية، وتم الاطمئنان عليه، ويلزم العزل المنزلي حاليًا، وهو يعمل مبرمج حاسب آلي لدى مؤسسة تقنية للاتصالات والمعلومات بالرياض، وتم إبلاغه بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية وبمتابعة الوزير لحالته، ووجودنا بجانبه لحين تجاوز هذه الظروف وتم إبلاغ القنصل العام والسفير المصري بالرياض للتنسيق والمتابعة.