ميناء الإسكندرية يشدد على إجراءات التعقيم لمنع تفشي كورونا

وجّه طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الجهات المعنية بالميناء للقيام بأعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة، والمخازن، والساحات والأرصفة، والمباني، والسفن والوحدات البحرية، والأسطح والبضائع، والمعدات، وسيارات ركوب العاملين، ومكاتبهم، ومعداتهم وذلك على مدار الساعة؛ لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة أو مرورها عبر الميناء؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن مينائي الإسكندرية والدخيلة يشهدان نشاطا علي مدار الـ24 ساعة دون توقف حيث تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز العمليات، وأعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية، والبضائع، ومراقبة الساحات، والنظام الإلكتروني، وتأمين الأفراد والمنشآت.وبلغ عدد السفن العاملة بالميناء 30 سفينة، كما وصلت 15 سفينة، وسافرت 19 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 27 سفينة، وبالمخطاف الداخلي 9 سفن، وبلغ إجمالي البضائع الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 22 ألف طن، أهمها اليوريا والبصل والبطاطس.وأضاف أنه بلغ إجمالي البضائع الواردة 77 ألف طن أهمها القمح والمواد البترولية، والخشب، والفحم، وبلغ عدد الحاويات الصادر 323 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 1129 حاوية مكافئة، وتم دخول وخروج 8901 شاحنة عامة من وإلي الميناء هذا وقد بلغت كمية المتداول بالميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 528 ألف طن، وبلغ مخزون الغلال مليون طن.