طقس الثلاثاء: معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 24 درجة
الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:31 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، لطيف نهارًا بارد ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية.
أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة، والطقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح نشطة، وحار نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 24
شبين الكوم 13 24
طنطا 13 24
دمنهور 13 24
الإسكندرية 14 20
بلطيم 13 21
مطروح 13 18
السلوم 12 20
سيوة 12 23
بورسعيد 14 21
دمياط 13 21
الزقازيق 14 24
الإسماعيلية 13 25
السويس 14 25
العريش 14 22
رفح 13 21
رأس سدر 17 28
نخل 13 26
نويبع 16 28
طابا 16 28
كاترين 14 27
الطور 20 27
شرم الشيخ 23 30
الغردقة 22 30
مرسى علم 22 30
الفيوم 16 25
بنى سويف 16 26
المنيا 15 27
أسيوط 16 28
سوهاج 17 30
قنا 18 24
الأقصر 20 35
أسوان 21 17
أبو سمبل 22 38
الوادي الجديد 19 32
شلاتين 19 30
أبو رماد 20 30
أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة، والطقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح نشطة، وحار نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 24
شبين الكوم 13 24
طنطا 13 24
دمنهور 13 24
الإسكندرية 14 20
بلطيم 13 21
مطروح 13 18
السلوم 12 20
سيوة 12 23
بورسعيد 14 21
دمياط 13 21
الزقازيق 14 24
الإسماعيلية 13 25
السويس 14 25
العريش 14 22
رفح 13 21
رأس سدر 17 28
نخل 13 26
نويبع 16 28
طابا 16 28
كاترين 14 27
الطور 20 27
شرم الشيخ 23 30
الغردقة 22 30
مرسى علم 22 30
الفيوم 16 25
بنى سويف 16 26
المنيا 15 27
أسيوط 16 28
سوهاج 17 30
قنا 18 24
الأقصر 20 35
أسوان 21 17
أبو سمبل 22 38
الوادي الجديد 19 32
شلاتين 19 30
أبو رماد 20 30