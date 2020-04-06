طقس الثلاثاء: معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 24 درجة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، لطيف نهارًا بارد ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية.أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة، والطقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح نشطة، وحار نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.الصغرى العظمىالقاهرة 14 24شبين الكوم 13 24طنطا 13 24دمنهور 13 24الإسكندرية 14 20بلطيم 13 21مطروح 13 18السلوم 12 20سيوة 12 23بورسعيد 14 21دمياط 13 21الزقازيق 14 24الإسماعيلية 13 25السويس 14 25العريش 14 22رفح 13 21رأس سدر 17 28نخل 13 26نويبع 16 28طابا 16 28كاترين 14 27الطور 20 27شرم الشيخ 23 30الغردقة 22 30مرسى علم 22 30الفيوم 16 25بنى سويف 16 26المنيا 15 27أسيوط 16 28سوهاج 17 30قنا 18 24الأقصر 20 35أسوان 21 17أبو سمبل 22 38الوادي الجديد 19 32شلاتين 19 30أبو رماد 20 30