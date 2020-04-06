رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس الثلاثاء: معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 24 درجة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:31 م
طقس
طقس
أ ش أ
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، لطيف نهارًا بارد ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية.

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة، والطقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح نشطة، وحار نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى

القاهرة 14 24
شبين الكوم 13 24
طنطا 13 24
دمنهور 13 24
الإسكندرية 14 20
بلطيم 13 21
مطروح 13 18
السلوم 12 20
سيوة 12 23
بورسعيد 14 21
دمياط 13 21
الزقازيق 14 24
الإسماعيلية 13 25
السويس 14 25
العريش 14 22
رفح 13 21
رأس سدر 17 28
نخل 13 26
نويبع 16 28
طابا 16 28
كاترين 14 27
الطور 20 27
شرم الشيخ 23 30
الغردقة 22 30
مرسى علم 22 30
الفيوم 16 25
بنى سويف 16 26
المنيا 15 27
أسيوط 16 28
سوهاج 17 30
قنا 18 24
الأقصر 20 35
أسوان 21 17
أبو سمبل 22 38
الوادي الجديد 19 32
شلاتين 19 30
أبو رماد 20 30

موضوعات متعلقة

«الصحة»: تخصيص مستشفى المبرة ببورسعيد لفرز المشتبه فى إصابتهم بكورونا

لأول مرة.. إصابة نمر فى حديقة حيوان أمريكية بفيروس كورونا

الرعاية الصحية: استلام أصول بـ8 مليارات جنيه وبدء نقل 8 آلاف موظف

حقيقة استخدام «التاميفلو» فى علاج فيروس كورونا

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

«آراب نيوز»: الحكومة المصرية نجحت في التصدي لـ«كورونا» حتى الآن

المالية: تبكير صرف رواتب أبريل إلى الأحد 19 من الشهر

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

نقص بالتوابيت في الإكوادور مع تزايد وفيات كورونا

تايوان تحث السياح على انتهاج التباعد الاجتماعي

التطعيم ضد كورونا.. بيل جيتس يدعو إلى حل عالمي

إعصار مداري قوي يضرب جنوب المحيط الهادئ

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ليس بـ الطوب وحده نبنى العمارات
سيد عبدالقادر
يوم الضمير
ماجد حبته
خشبة فى عين بريطانيا!
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
المزيد

الثقافة

محمد رفيع: أدب ما بعد كورونا سينفتح أكثر على ثقافات العالم

وزارة الثقافة تواصل تطوير مبادرتها الإليكترونية

حنان عزيز: عالمنا بعد كورونا سيكون أكثر وضوحًا وتصالحًا مع نفسه

«العمانية» تصدر «وطن في حقيبة» للكاتبة سعيدة الفارسية