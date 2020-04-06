متعافيان جديدان يخرجان من مستشفى العزل بالأقصر

أعلن مستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بمركز ومدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، الاثنين، خروج متعافيين من المستشفى بعدما أثبتت التحاليل المعملية الخاصة بهما تحول إصابتهما من إيجابيّة إلى سلبية.وقال الدكتور حسام فتحي، مدير طوارئ مستشفى العزل الصحي بالأقصر، لـ«الدستور»، إن المستشفى شهد خروج متعافيين من فيروس كورونا المستجد، عقب تحسّن حالتهما بعد وضعهما تحت رعاية طبية مكثفة.وأضاف فتحي أن المتعافيين مصريا الجنسية، تتراوح أعمارهما ما بين العقدين الثالث والرابع، واستمرا في الحجر الصحي قرابة 7 أيام، مشيرًا إلى أن مستشفى العزل تتبع بروتوكولا علاجيا يعتمد بشكل كبير على التغذية العلاجية، سواء عن طريق الفم، أو التغذية الوريدية؛ لتقوية جهاز المناعة، بجانب البروتوكول الدوائي.وأكد مدير طوارئ مستشفى العزل الصحي بالأقصر أن مستشفى العزل نجح، حتى الآن، في تحقيق معدلات شفاء مرتفعة بين المصابين، من بينهم مصابون تجاوزت أعمارهم 50 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة.