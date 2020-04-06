سعفان: الإمارات تعفى أصحاب الإقامات من الغرامات لنهاية 2020

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب، للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد تداعيات فيروس "كورونا"، (كوفيد19) لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي يتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشارت حنان شاهين، الملحق العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن الحكومة الإماراتية وجهت بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية 2020.وفي نفس السياق أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، عددًا من الإجراءات لتمكين العامل الأجنبي من مغادرة الدولة والعودة إلى البلد الأم، تمثلت في عدة نقاط، الأولى: تحديد مدة الإجازة بتوقيع نموذج ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبت فيروس كورونا المستجد، والموقع الإلكتروني للوزارة، والثانية: حجز تذكرة سفر العامل (ذهاب وعودة) وتسليمها له.أما النقطة الثالثة: تستمر العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وتعتبر الإجازة المبكرة، إجازة غير مدفوعة الأجر مع احتفاظ العامل بما تبقى له من مستحقات مقررة وفق قانون علاقات العمل، والرابعة: تنتهي الإجازة المبكرة بعودة العامل مباشرة للعمل بعد انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية، والخامسة: سيتم تمديد إقامات العمال العائدين إلى بلدانهم تلقائيا في حال انتهاء إقاماتهم وهم خارج الدولة.