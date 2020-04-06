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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيطري الشرقـية» يضبط طن لحوم مصنعة ودواجن غير صالحة للاستهلاك

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:28 م
لحوم
لحوم
سارة الوردانى
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قال الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية للطب البيطري، في بيان له، إن مديرية الطب البيطري بالشرقية " إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم"، بالاشتراك مباحث التموين، قد قامت بشن حملة تفتيشية بمدينة الزقازيق تم خلالها تحرير محضر مخالفة لسوبر ماركت، وضبط طن لحوم مصنعة ودواحن غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والدواجن لضبط حركة البيع والشراء، وللتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنيين.

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