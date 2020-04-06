مصري مقيم بإيطاليا: أزمة كورونا أثبتت أن دور مصر الريادي لا ينتهي

قال محمد أحمد عثمان، مصري مقيم في إيطاليا، إنه عندما بدأ بفكرة توصيل البقالة للمحتاجين بدراجته حتى في وقت الحظر كان بدافع المساعدة الإنسانية وليس الشهرة.وأضاف محمد أحمد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يتباهي بكونه مصريا وبأن الدولة لم تتهاون في دورها الريادي ولا مسؤوليتها تجاه أبنائها في الدول الأجنبية، وأن أزمة كورونا أثبتت للعالم كله أن إمكانيات مصر ودورها الريادي لا ينتهي، معقبًا: "التاريخ بيعيد نفسه من تاني‪".وأطلقت الصحف الإيطالية على محمد أحمد بالـ"ملاك"، لأنه خاطر بحياته من أجل مساعدة محاصري كورونا بدون أي مقابل في إيطاليا وخاصة بمدينة فلورنسا التي باتت تشبه مدينة الأشباح.