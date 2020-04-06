صحيفة: رحلة طيران يومية من مطار حمد إلى إسطنبول

كشفت صحيفة "بيرجون" التركية، عن وجود رحلة طيران يومية مباشرة من مطار "حمد" الدولي في الدوحة، إلى مطار إسطنبول في تركيا.وتابعت الصحيفة وفقا لمصادرها، إن جميع الرحلات ممتلئة حتى 10 أبريل الجاري، ويتم تشغيل الرحلات الجوية من قبل الخطوط الجوية القطرية بطائرة "بوينغ 787" وتسع لـ300 شخص، أما عن أسعار التذاكر فقد ارتفعت إلى 8 آلاف ليرة في الدرجة الاقتصادية و30 ألف ليرة في درجة رجال الأعمال.يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقف جميع الرحلات الجوية الخارجية بداية من 27 مارس بناء على توصيات لجنة العلوم، كإجراء لمواجهة تفشي كورونا.وتابعت الصحيفة أنه يوجد خط طيران من الدوحة إلى اسطنبول ولكن لا يوجد حاليًا أي رحلات جوية مباشرة من ألمانيا إلى تركيا، ولكن الناس الذين يريدون أن يأتوا من ألمانيا إلى تركيا يأتون أولًا إلى قطر ومنها إلى تركيا.