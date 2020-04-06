مؤشرات البورصة الأمريكية ترتفع بعد تباطؤ تفشي كورونا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال التعاملات الإلكترونية الصباحية اليوم الاثنين، متجهة صوب بداية قوية بأولى جلسات الأسبوع الجاري بدعم من تباطؤ وتيرة تفشي فيروس كورونا وتراجع حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عنه.و صعد مؤشر" داو جونز" بنسبة 3.83% ليصل الي 21755 نقط، وارتفع مؤشر" ستاندرد آند بورز "نحو 3.82% مسجلا 2755 نقطة، وقفز مؤشر "ناسداك" بنسبة 4.00% عند مستوى 7823 نقطة.وأظهرت بيانات رسمية تراجع معدل الوفيات اليومي الناجمة عن الإصابة فيروس كورونا داخل كل من إيطاليا، وأسبانيا، ومدينة نيويورك الأمريكية والتي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية بؤرا وبائية، نظرا للقفزة الكبيرة التي شهدتها هذه المناطق في إعداد الاصابات والوفيات خلال الفترة الماضية.من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، عن أمله في أن ترى الولايات المتحدة "استقرارا" في أزمة فيروس كورونا في بعض من أشد المناطق تضررا من تفشي الفيروس في البلاد.وقال ترامب، فى إشارة لتراجع في عدد الوفيات في ولاية نيويورك: "ربما تكون هذه علامة طيبة، لقد بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق".