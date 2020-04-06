تجديد حبس فرد أمن لسرقته جمعية أهلية بالزيتون

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الإثنين، بتجديد حبس فرد أمن لسرقته جمعية أهلية كان حارسًا عليها.كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغًا مفاده تلقيه بلاغًا من إحدى السيدات "أخصائية مالية وإدارية بإحدى الجمعيات الأهلية- مقيمة دائرة قسم شرطة النزهة" بكسر الخزينة الخاصة (بالجمعية الأهلية محل عملها والكائنة بدائرة القسم) وسرقة مبلغ مالى من داخلها.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فرد أمن بالجمعية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالجمعية ومروره بضائقة مالية عقد العزم على سرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة، مستغلًا عدم تواجد العاملين بالجمعية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وكذا جزء من المبلغ المالى المستولى عليه من واقعة السرقة وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.