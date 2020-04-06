توقف حركة الطيران من بريطانيا إلى اليابان بداية من الأربعاء

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الإثنين، تعليق رحلاتها المباشرة مع اليابان اعتبارا من الأربعاء المقبل، وذلك مع تسارع وتيرة تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".ونقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن الشركة أنها ستوقف جميع رحلاتها المباشرة من وإلى اليابان اعتبارا من الأربعاء الموافق 8 أبريل، مشيرة إلى أن الرحلات المباشرة وغير المباشرة بين المملكة المتحدة واليابان لا تزال مستمرة مع خطوط جوية أخرى.يأتي ذلك بينما كشفت تقارير إعلامية يابانية اعتزام رئيس الوزراء شينزو آبي إعلان حالة الطوارئ في البلاد غدا مع انتشار موجة العدوى العاصمة طوكيو ومدن رئيسية أخرى.