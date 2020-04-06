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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تنفي صرف منحة من البنوك للعمالة غير المنتظمة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:07 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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نفت وزارة القوى العاملة، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلاف الحقيقة، من أنه سيتم صرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، من خلال استصدار كروت ائتمانية من بعض البنوك.

وتهيب وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة بمديريات القوى العاملة من قبل، وتقوم بالتسجيل من 18 مارس الماضي حتى الآن من خلال موقع الوزارة، بعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، وعدم التزاحم أمام فروع البنوك، حفاظا على السلامة العامة.

وتوضح الوزارة للعمالة غير المنتظمة التي قامت وتقوم بتسجيل بياناتها، أن الحكومة حال تحديد معايير وآليات تقديم المساندة لهذه الفئة سيتم الإعلان عنها من خلال وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " وفي كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.

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