المزارعون يطالبون بوقف دعم المصدرين

طالب المزارعون الحكومة بوقف صرف الدعم لمصدري الحاصلات الزراعية، وتوجيه الدعم للمزارع الفقير، حيث إنهم الفئة الأكثر تأثرًا من فيروس كورونا.وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إنه في كل دول العالم وفي ظل أزمة كورونا يتسارع رجال الأعمال وكبار المستثمرين لدعم بلادهم ودعم صغار المنتجين إلا في مصر، لافتا إلى أن وزير الزراعة اجتمع مع المصدرين المصريين بحضور رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب لدعم المصدرين للحاصلات الزراعية.وأضاف أن من يحتاج الدعم هم الفلاحون وليس كبار رجال الأعمال، لإزالة الحواجز التي تعرقل طريقهم لتصدير منتجاتهم وأخذ حقوقهم الضائعة بكثرة الإجراءات وعظم الروتين واستحواذ فئة صغيرة من رجال الأعمال تحت اسم "مصدر زراعي" على عمليات الاستيراد والتصدير، وحصولهم على أموال الشعب في صورة دعم، واستغلالهم مجموعة من الأوراق والقرارات لاحتكار الاستيراد والتصدير واستغلال الفلاحين.وأوضح عبدالرحمن أنه يطالب الحكومة بمراجعة شاملة لعمليات الدعم التي لا يستفيد منها القطاع الزراعي ولا الفلاحون، وتعطي كهدايا وهبات لبعض الفئات، مطالبا بدعم نقدي للفلاحين، وإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عن الخسائر التي سوف تلحق بهم نتيجة تفشي وباء كورونا.