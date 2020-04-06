مقترح برلماني بإنشاء بوابة إلكترونية شاملة لكبار السن

طالب النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، ووزيرة التضامن نيفين القباج، بالعمل على إنشاء بوابة إلكترونية شاملة من الحكومة لخدمة كبار السن، متضمنة خدمات الكول سنتر للرد علي الاستفسارات بشكل تقليدي وإلكتروني.جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن كبار السن من أهالينا بمختلف محافظات مصر يتعرضون فى حالات كثيرة لمعاناة شديدة بشأن أنهاء الخدمات المقدمة لهم من مختلف الوزارات بالحكومة، والسبب الرئيسي فى كل هذه الأوضاع عدم توافر المعلومات الخاصة بطبيعة أنهاء مثل هذه الخدمات، وبالتالي تكون المعاناة والبيروقراطية من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية.ولفت عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية والحكومة حريصة علي تقديم العديد من الخدمات لمختلف فئات المجتمع وخاصة كبار السن، وبالتالي لابد أن تكون المعلومات الكاملة وطرق الاستفادة والحصول علي مثل هذه الخدمات من خلال بوابة إلكترونية شاملة توفر مثل هذه المعلومات والخطوات الواجب أتباعها من أجل النيل والحصول علي هذه الخدمات، حتى لا تضيع الحقوق عليهم.وأكد غلاب علي أن أزمة الكورونا كشفت ضرورة مهمة بشأن كبار السن وأنهم أكثر عرضه لمثل هذه الأمراض، وبالتالي التيسير عليهم وأنهاء مصالحهم وخدماتهم بطرق سريعة ومتطورة وتكنولوجية ضرورة مهمة، وأول خطوة فى هذا الطريق هو توافر كل المعلومات للخدمات المقدمة علي بوابة إلكترونية شاملة تساعدهم فى التعرف عليهم وعدم الوقوع فريسه للمعاناة أو الإهمال، خاصة أصحاب المعاشات المختلفة.وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن المعلومة الصحيحة توفر نصف الطريق نحو الإنجاز، ومن ثم المعاناة التى يتعرض لها كبار السن بشأن الخدمات المقدمة لهم من الحكومة، يتم القضاء عليها تدريجيا من خلال المعلومات والخطوات الصحيحة التى تسهل الطريق وتنجزه كثيرا عبر البوابة الإلكترونية الشاملة لتحقيق هذه الأهداف المنشودة.