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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكثيف حملات إزالة مخالفات البناء بأسيوط (صور)

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:03 م
إزالة مخالفات
إزالة مخالفات
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتكثيفها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأضاف في تصريحات له، أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ أسيوط، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، بتكثيف حملات تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات ومخالفات البناء وإزالتها في مهدها واسترداد "حق الشعب" وعدم التهاون فى تنفيذ القانون.

ترأس المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، حملة مكبرة لإزالة التعديات وبعض مخالفات البناء بقرى مركزي صدفا وأبنوب بمشاركة حسين كشك رئيس مركز صدفا، وتاج أبوسداح رئيس مركز أبنوب ومسئولي الحملات الميكانيكية والإشغالات بالمركزين، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض مخالفات البناء على أن تستمر الحملات بصفة يومية بجميع القرى وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية بناءًا على القرارات الصادرة.

حملة إزالة
البناء المخالف
مخلفات بناء
حملة إزالة
البناء المخالف
مخلفات بناء

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