رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: منظومة موحدة للتطهير والتعقيم بكل أنحاء المحافظة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:02 م
أسوان
أسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
استعرض اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مجموعات العمل وأجهزة ومعدات رش المطهرات من مختلف المديريات الخدمية، بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى مديرى الصحة والزراعة والطب البيطرى.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة انطلاق مجموعات العمل للقيام بعملية التطهير والتعقيم من خلال منظومة موحدة ومتكاملة بدلًا من العشوائية لضمان تنفيذ التطهير والتعقيم فى جميع أنحاء المحافظة، مع التركيز على الأحياء الشعبية والقرى والمناطق النائية وخاصة فى ظل توافر الكميات المناسبة من المواد المطهرة، مؤكدًا على البدء فى عملية التطهير والتعقيم بمناطق الصداقة الجديدة، والصداقة القديمة، وكيما، والجوزيرة، والسيل الجديد، ثم استكمال الأعمال بباقى الأحياء والمناطق السكنية والقرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة على ألا يكون تم تطهيرها من قبل وذلك بمتابعة من رؤساء الوحدات المحلية.

ووجه اللواء أشرف عطية بالتنسيق الجيد مع المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص التى تقوم بجهود موازية ومكثفة فى نفس الإتجاه، لافتًا إلى أن الفترة الحالية شهدت تعقيم وتطهير العديد من المواقع داخل الشوارع والأسواق ومحطات السكك الحديدية ومواقف السيرفيس ودور العبادة والبنوك ومكاتب البريد والإتصالات وجمعيات تنمية المجتمع، فضلًا عن المنشآت والمؤسسات الحكومية والصحية والخدمية.
أسوان
أسوان
أسوان
أسوان

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. إصابة نمر فى حديقة حيوان أمريكية بفيروس كورونا

مسلسل قوت القلوب الحلقة 12 الليلة والقنوات الناقلة له

المالية: تبكير صرف رواتب أبريل إلى الأحد 19 من الشهر

17 إصابة جديدة بكورونا في السعودية والإجمالي 2402

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

المالية: تبكير صرف رواتب أبريل إلى الأحد 19 من الشهر

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

توصيل الأدوية لمرضى الأورام عبر الأطباء والصيادلة للبيوت لتجنب عدوى كورونا

الإفتاء توضح حقيقة إصدار فتوى تتعلق بصيام رمضان في زمن كورونا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

نقص بالتوابيت في الإكوادور مع تزايد وفيات كورونا

تايوان تحث السياح على انتهاج التباعد الاجتماعي

التطعيم ضد كورونا.. بيل جيتس يدعو إلى حل عالمي

إعصار مداري قوي يضرب جنوب المحيط الهادئ

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ليس بـ الطوب وحده نبنى العمارات
سيد عبدالقادر
يوم الضمير
ماجد حبته
خشبة فى عين بريطانيا!
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
المزيد

الثقافة

الغربي عمران: العالم بعد كورونا سيكون أكثر إنسانية وتماسكًا

تغريد فياض: الأدب في زمن كورونا؟.. «مجنون» من لم يتأثر

«دكتاتورية المستنيرين».. روح الإنسانية العابرة وأهدافها

ناصر عراق: من الصعب كتابة رواية عن كورونا والحرب معه قائمة