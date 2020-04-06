مسؤولون: فرنسا ستشهد أشدّ ركود اقتصادي في تاريخها

قال مسؤولون حكوميون، اليوم الإثنين، إن فرنسا ستشهد في 2020 أشدّ ركود اقتصادي في تاريخها منذ عام 1945، بحسب مانقلته فضائية "سكاي نيوز".وأعلنت فرنسا، أمس الأحد، ارتفاع الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد من 7560 إلى 8078 حالة.وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي، جيروم سلمون، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد، ارتفعت بواقع 518 حالة، ووصلت إلى نقطة 8078 حالات، بعد أن كانت على مستوى 7560 مساء أمس السبت.