الكشف على المواطنين وصرف الأدوية لهم بالمجان في مستشفيات الشرطة

واصلت وزارة الداخلية استراتيجيتها التي تحرص إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.وقام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (مسئولى بعض المساجد والكنائس، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بـ"العجوزة ") لتوقيع الكشف الطبى على بعض المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.وقد تم استقبال الحالات التى بلغت (24) حالة بالعيادات الخارجية بمستشفى الشرطة بالعجوزة، من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى.. وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.