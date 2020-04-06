مفتي لبنان: عودة الطلاب المغتربين حق ينبغي العمل على تنفيذه

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حق اللبنانيين المغتربين في العودة إلى وطنهم في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليا بانتشار فيروس كورونا، لاسيما الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج ويودون العودة إلى لبنان.وقال مفتي لبنان - في بيان اليوم الاثنين - إن مطلب عودة المغتربين، محق ويتعين العمل على تحقيقه وتنفيذه، ومساعدة الطلاب اللبنانيين المغتربين ورعايتهم قدر الإمكان، كونهم يمثلون مستقبل لبنان.وأعرب عن تقديره للجهود التي تضطلع بها الحكومة اللبنانية في سبيل تسهيل عودة المغتربين إلى وطنهم، مشيدا بالمؤسسات الرسمية والأهلية التي تتعاون مع الدولة في سبيل تأمين كل مستلزمات العودة بالوسائل المتاحة لها.وكان لبنان قد بدأ بالأمس المرحلة الأولى من إعادة اللبنانيين المغتربين بصورة استثنائية في ظل إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) في إطار حالة التعبئة العامة الصحية التي تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث وصلت طائرات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وساحل العاج تقل عددا من المغتربين.