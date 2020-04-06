روسيا مستعدة للتعاون لاستقرار سوق النفط

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن المحادثات بين الدول المصدرة للنفط تأجلت إلى الخميس المقبل لأسباب فنية والإعداد لها مستمر.وأضاف الكرملين، أن موسكو مستعدة للتعاون مع مصدري النفط لجلب الاستقرار إلى أسواق الخام، وفقا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.