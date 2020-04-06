ارتفاع إصابات كورونا في النمسا لـ12 ألفًا.. والوفيات لـ220

أعلنت السلطات الصحية في النمسا اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 12 ألفا و238 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 220 حالة، بينما تعافت ثلاث آلاف و463 حالة من المرض.وذكرت وزارة الصحة النمساوية - في بيان اليوم - أنه يوجد بالمستشفيات حاليا 1074 حالة؛ منها 250 حالة داخل وحدات العناية المركزة.وأضافت أن قيود الحجر الصحي ستستمر خلال الأسبوعين المقبلين، والذي يتوقع أن يشهدا ذروة انتشار المرض، مجددة تحذيرها من العودة إلى "التواصل الاجتماعي " خلال فترة احتفالات عيد القيامة.وكانت الحكومة النمساوية برئاسة المستشار سباستيان كورتس، قد أكدت أن حظر السفر سيمتد على مدى أشهر الصيف المقبل، كما شددت على ضرورة استخدام الكمامات في محال التسوق.