ضبط 1358 مخالفة مرورية في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، ونجحت خلال 24 ساعة من ضبط 1358 مخالفة مرورية متنوعة.وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1358 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:383 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و55 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و3 دراجات نارية مخالفة و8 مخالفات شروط الترخيص، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.