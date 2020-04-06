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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة سوهاج»: المحافظة خالية من أي حالات إيجابية جديدة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:53 ص
الدكتور هاني جميعة
الدكتور هاني جميعة
محمود عبد العال - مصطفي علم الدين
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قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن المحافظة خالية من أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، حتى الآن، وأن مَن ثبتت إيجابية حالاتهم، منذ بدء جائحة «كورونا»، حالتين فقط، وتم تَحويلهما إلى الحجر الصحي.

وأكد جميعة، لـ«الدستور»، جاهزية قسم العزل بمستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال أي حالات والتعامل الفورى معها، ناصحًا المواطنين بضرورة البقاء في المنزل وغسل اليدين باستمرار وتعقيم الأسطح والأماكن الأكثر تردّدًا وعدم النزول من المنزل إلاّ في حالات الضرورة.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن إدارة المستشفى الجامعي خصّصت مبنى الأورام التابع للمستشفى ليكون مستشفى عزل لاستقبال المصابين من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن المبنى منفصل تمامًا عن بقية مباني المستشفي حيث تم تجهيزه بـ7 أجهزة تنفس صناعي بالمونيتور، قابل للزيادة إلى 20 جهازًا في الحالات القصوى لدعم العنايات بطاقة سريرية 100 سرير، منهم عدد من الأسرة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأطقم الطبية والعاملين بالجامعة حال الاشتباه بالإصابة بـ«كوفيد-19».

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