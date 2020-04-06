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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبيرة: التجارب السريرية لإنتاج لقاح كورنا قد تصل لـ28 شهرا (فيديو)

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:53 ص
كورونا
كورونا
ياسمين عباس
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قالت الدكتورة هالة عدلي حسين، خبيرة تطوير الصناعات الدوائية، إن هناك خمس شركات بالعالم الآن انتهوا من مرحلة ما قبل التجارب السريرية الخاصة بلقاح علاج كورونا.

وأشارت هالة عدلي حسين، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، إلى أن التجارب السريرية تأخذ فترة من 18 إلى 28 شهرا، مضيفة إلى أن تلك المرحلة أصبحت آمنة وأن صحة الناس التى تم تجربة اللقاح عليهم جيدة.

وأوضحت خبيرة تطوير الصناعات الدوائية، أنه من أجل الانتهاء من جميع المراحل الخاصة بإنشاء لقاح لعلاج فيروس كورونا ستأخذ مدة زمنية قدرها عام، إلا أن إنشاء مصل لفيروس كورونا يتم بمراحل سريعة، مؤكدة أن مصر تهتم بذلك المجال منذ عام 1942، حيث أنه تم أخذ الموافقة من منظمة الصحة العالمية لعلاج كورونا بالأمصال.

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