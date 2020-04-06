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«مراكب النجاة».. محطات تنفيذ المبادرة منذ تكليف السيسي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:52 ص
مراكب النجاة
مراكب النجاة
وفاء علي
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ما زالت وزارة الهجرة تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، في إطار التكليف المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارة في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة المنتدى لإطلاقها، ضمن القرارات الصادرة عن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، خلال ديسمبر 2019.

ومن هذا المنطلق، حرصت وزارة الهجرة على التواصل مع كافة الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات الدولة؛ لوضع استراتيجية عمل الحملة، والاتفاق على آلية دعمها وانطلاقها؛ لتحقق الأهداف المنشودة وتوفر البدائل الملائمة؛ في إطار السعي لإيجاد فرص التدريب والعمل للشباب، وكذلك تسهيل فرص الهجرة الآمنة

مركب
مركب
وترصد "الدستور" آخر المستجدات بشأن تنفيذ هذه المبادرة وهي كالتالي:

نظم برنامج دعم وتطوير التعليم الفني TVET Egypt أسبوعًا بمحافظة الغربية؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل ملائمة للشباب، وذلك في أعقاب الزيارة الاستكشافية التي قامت بها الوزيرة بتفقد أربعة قرى بالمحافظة من القرى الأكثر احتياجًا تمهيدًا لإطلاق "مراكب النجاة" في المحافظة التي تعد المحطة الثالثة في محطات المبادرة.

ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني تحت عنوان "نحن الأكثر إنتاجًا" في محافظة الغربية، حيث تم تنظيم 35 ورشة تدريبية وجلسات توعوية لأكثر من 1200 شاب لتنمية مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أكدت -في تصريحات مسبقة لها- أن إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" يأتى بهدف تدعيم الولاء والانتماء بين الشباب في هذه المرحلة من عمر الوطن، لأنهم شريك أساسي في تنمية بلدهم، مؤكدة حرص الوزارة على الاستثمار في طاقاتهم؛ باعتبارهم أحد أركان الأمن القومي، وتوفير الفرص الآمنة لهم من شأنه أن يدعم الجوانب الإيجابية للهجرة وتوظيفها في التنمية، تماشيا مع التوجهات العالمية للاستفادة من الهجرة ودعم الاقتصاد الوطني.
مركب
مركب

جدير بالذكر أن وزارة الهجرة تتعاون فى هذا الصدد مع وزارات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والشباب والرياضة، ومع مؤسسات الدولة الأخرى كالمجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.

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