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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 4 طن سلع غذائية قبل احتكارها بالإسكندرية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:51 ص
سلع غذائية
سلع غذائية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ علي 4 طن أرز وسكر ومكرونة داخل مخزن بدون ترخيص قبل اخفائها من الأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار واخفاء سلع غذائية.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن بحجب سلع غذائية من التداول في الاسواق بغرض التلاعب بالأسعار داخل مخزن غير معلن عنه تابع لمحل بقالة في منطقة العجمى دائرة قسم شرطة الدخيلة.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكه، وبتفتيشه عثر علي 3 طن و415 كيلو أرز و300 كيلو سكر و160 كيلو مكرونة، قبل اخفائه وحجبه عن المستهلكين بقصد رفع ثمنها وبيعها بازيد من أسعارها التربح منها بدون وجه حق، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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