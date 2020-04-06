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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم تعلن الأجزاء المحذوفة لطلاب «الفني»

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:48 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأجزاء المحذوفة من المناهج المقررة للتعليم الفني حتى يوم 15 مارس 2020 (موعد تعليق الدراسة).

أولًا: بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2019/2020:


يقوم قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوفاء بجميع الإجراءات والالتزامات المطلوبة بهذا الشأن.

وقالت الوزارة، إنه نظرًا لكثرة الاستفسارات عن الأجزاء التى لن تدخل في التقييم فى اختبار نهاية العام والتى كان مقررًا لها التدريس بعد تاريخ 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة) فقد تم إرسال قوائم بجميع الأجزاء بكافة المقررات والتخصصات التى لن تدخل فى التقييم فى آخر العام إلى المديريات التعليمية لإعلانها على صفحاتها الرسمية، وكذلك يتولى مديرو عموم التعليم الفني بالمديريات التعليمية مسئولية متابعة إعلانها على الصفحات الرسمية للمدارس على مواقع التواصل الإجتماعى، كما قام قطاع التعليم الفنى بإعلانها على منتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط اضغط هنا http:www.fanyeduc.yoo7.com، كما ستعلن أيضًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني.

واضافت: نظرًا لأن أعمال طباعة الأوراق الامتحانية قد بدأت قبل تاريخ تعليق الدراسة مما يعنى أن بعض الأوراق الامتحانية التي تم طباعتها وتحتوي على أجزاء لن يتم تقديرها وسيتم إعادة توزيع الدرجات المخصصة لها على بقية أسئلة الأمتحان بما يضمن مصلحة الطلاب أثناء عملية التقدير.

ثانيًا: بخصوص طلاب سنوات النقل بالمدارس الفنية:


بالإشارة إلى قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاص بسنوات النقل فى مدارس التعليم الفني بكل أنواعها ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بشأن تكليف الطلاب بإجراء بحوث تطبيقية لإعدادها عن بعد من منازلهم، ستشمل هذه البحوث الأجزاء التى تم تدريسها في المقررات المختلفة حتى 15 مارس 2020.

وأوضحت أنه سوف يتم إعلان البحوث التطبيقية المطلوبة خلال الفترة من 18- 23 أبريل 2020 وفقًا للخطة الزمنية التى تم الإعلان عنها، وسوف يتم تخصيص الفترة من 26 إبريل حتى 15 يونيو 2020 لإعداد البحوث التطبيقية.

جميع روابط منصات التعليم عن بعد

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