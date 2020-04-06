المدارس اليابانية تفتح أبوابها مجددًا بعد إغلاق لمدة شهر

استأنفت المدارس في العديد من المناطق اليابانية، الإثنين، الدراسة بعدما أغلقت أبوابها لأكثر من شهر عقب تفشّي فيروس كورونا في البلاد واستمرار ارتفاع الإصابات في العاصمة طوكيو ومدن أخرى رئيسية، ما وضع رئيس الوزراء شينزو آبي على مسار إعلان حالة الطوارئ.وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، أنه في مدرسة ابتدائية في منطقة ميتو بمحافظة إيباراكي، شارك 230 طالبًا في مراسم بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد.وخلال المراسم، وقف الأطفال على مسافة مترين من بعضهم البعض في فناء المدرسة في حين أصدر مدير المدرسة أوامره للطلاب بالاستمرار في غسل أيديهم وتفقد درجة حرارتهم يوميًا.وفي الوقت ذاته ظلت مدارس في طوكيو ومناطق أخرى من المناطق التي تتزايد فيها الإصابات بالوباء مغلقة ومن المتوقع أن تظل على هذا المنوال لمدة شهر آخر على الأقل.