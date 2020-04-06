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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقالة مجلس إدارة شركة «مصر الجديدة» للإسكان والتعمير

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:48 ص
مصر الجديدة للاسكان
مصر الجديدة للاسكان والتعمير
اكرم عمران_ اسامة الشندويلي
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قرر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة "مصر الجديدة" للإسكان والتعمير، وضع استقالتهم تحت تصرف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العمومية لتسيير الأعمال لحين اعتماد المجلس الجديد.

وقالت الشركة -في بيان للبورصة قبل قليل- إن قرارها جاء بناء على عدم إسناد إدارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير إلى شركة ذات خبرة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وبناء على رؤية وإفصاح الشركة القابضة للتشييد والتعمير بأن شركة مصر الجديدة قادرة على التطوير الذاتي تحت قيادتها.

أضافت الشركة: "من هذا المنطلق سيتم الإعلان عن خطة بديلة تحت قيادة مجلس إدارة جديد يتم حاليا الانتهاء من تشكيله وسوف يتم الإعلان عنه بعد اعتماده في أول جمعية عمومية لشركة مصر الجديدة".

وأعلنت الشركة في وقت سابق أن لديها خطة بديلة للتطوير سيتم الإعلان عنها قريبًا، مؤكدة إلغاء خطة الاعتماد على شريك إداري من الخارج حيث لم يتقدم إليه أحد وأصبح ملغيًا.

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