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محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

انتقادات حادة من رواد السوئيال ميديا لجمال عيد: شعاراتك جوفاء

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:45 ص
جمال عيد
جمال عيد
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هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحامي جمال عيد واصفين إياه بالكذاب الذي يستغل مسمى حقوق الإنسان لتحقيق مصلحته الشخصية على حساب القضايا الوطنية.

وقال المهاجمون:" ياكذاب هي دي حقوق الإنسان هو ده التكاتف الإنساني ولا مجرد شعارات جوفاء بتنادي بيها.

وتابعوا": ياكداب هو حضرتك عاوز تساوي الإرهاب والإرهابيين اللي بتطالب بإخلاء سبيلهم بالمرضى هو أي تبرير علشان تنفذوا التعليمات اللي بتصب في مصلحة الإخوان.

وباستياء شديد قال المهاجمون ":هي دي الإنسانية اللي قرفتونا بيها، نحن نهدي ماكتبته إلى أولياء نعمتك الذين تتلقى منهم الأموال.

واختتموا: "ياكذاب ارحم البلد من كذبك يا خاين يا عميل كفاك ترديد عبارات جوفاء لا تعمل بها، كفاية ارحموا الشعب".

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