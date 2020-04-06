انتقادات حادة من رواد السوئيال ميديا لجمال عيد: شعاراتك جوفاء

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحامي جمال عيد واصفين إياه بالكذاب الذي يستغل مسمى حقوق الإنسان لتحقيق مصلحته الشخصية على حساب القضايا الوطنية.وقال المهاجمون:" ياكذاب هي دي حقوق الإنسان هو ده التكاتف الإنساني ولا مجرد شعارات جوفاء بتنادي بيها.وتابعوا": ياكداب هو حضرتك عاوز تساوي الإرهاب والإرهابيين اللي بتطالب بإخلاء سبيلهم بالمرضى هو أي تبرير علشان تنفذوا التعليمات اللي بتصب في مصلحة الإخوان.وباستياء شديد قال المهاجمون ":هي دي الإنسانية اللي قرفتونا بيها، نحن نهدي ماكتبته إلى أولياء نعمتك الذين تتلقى منهم الأموال.واختتموا: "ياكذاب ارحم البلد من كذبك يا خاين يا عميل كفاك ترديد عبارات جوفاء لا تعمل بها، كفاية ارحموا الشعب".