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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجلس الهندي للعلاقات الثقافية يطلق مسابقة دولية في الرسم

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:45 ص
سفارة الهند
سفارة الهند
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أطلق المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، مسابقة رسم دولية بعنوان "متحدون ضد الكورونا تعبيرات فنية".

وذكرت سفارة الهند بالقاهرة - في بيان اليوم الإثنين - أن فيروس كورونا المستجد اجتاح جميع أنحاء العالم، وأثر في حياة كل إنسان على وجه الأرض، وتجلت خلال ذلك المشاعر الإنسانية المختلفة بأفضل وأسوأ ما فيها مثل التعاطف واللطف والقلق والغضب والإحباط والتماسك الاجتماعي والشجاعة وغيرها.

وأضاف البيان أن مثل هذه المشاعر كانت منذ القدم دافعًا للتفكير الإبداعي في جميع أنحاء العالم، حيث كان البشر يُبدعون أفكارًا جديدة وطرقًا مبتكرة للتعامل في مثل هذه الأوقات المضطربة.

وأشارت السفارة - في بيانها - إلى أنه في إطار جهود المجلس لبناء الأواصر الثقافية مع دول العالم، وتعزيز التواصل على المستوى الشعبي من خلال التبادل الثقافي والتعليمي، فإنه يدعو المواطنين الهنود والبشر من جميع أنحاء العالم للتعبير عن هذه المشاعر من خلال المسابقة.

ونوهت إلى أن المسابقة مفتوحة لجميع الفنانين المحترفين والهواة من جميع الفئات العمرية، حيث تشجع على تقديم الأعمال الفنية للتعبير عن المشاعر والأفكار، والرؤى الإبداعية حول فيروس (19-COVID ) وإجراءات التباعد الاجتماعي، والحجر الصحي، ومكافحة الفيروس من خلال الرسم على القماش، والفن الرقمي (ملصقات ورسوم الجرافيك).

ودعت المشاركين إلى إرسال أعمالهم إلى المجلس الهندي للعلاقات الثقافية في موعد ينتهي في الأول من مايو المقبل، وسيتم عرض أفضل الأعمال الفنية المشاركة في صالات العرض الكبرى في الهند والخارج، وعلى موقع عرض دائم على الإنترنت.

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