احتجاجات بصفوف المرتزقة السوريين بسبب الرواتب

تجددت الاحتجاجات في صفوف الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة المتواجدة في الأراضي السورية، بسبب تأخر صرف الرواتب الخاصة بهم.وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن عشرات المقاتلين من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، تجمعت عند ميدان العلم في تل أبيض، مطالبين بنقلهم إلى مناطق درع الفرات وغصن الزيتون الخاضعتين لتركيا والفصائل الموالية لها في غرب الفرات، بالإضافة إلى مطالبة القوات التركية بتوزيع رواتبهم.وأطلق مرتزقة أردوغان النار بشكل عشوائي في الهواء تعبيرا عن احتجاجهم وغضبهم.ولفت المصدر، إلى أن تلك الاحتجاجات تأتي في إطار الاحتجاجات المتواصلة من قبل الفصائل الموالية لتركيا على السياسة المتبعة من جانبها تجاههم.كما استهدفت القوات التركية بالقذائف الصاروخية مواقع قوات الجيش السوري في الفوج 46 بريف حلب الغربي، من دون معلومات عن خسائر بشرية.