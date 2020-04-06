7 إصابات جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 4 آخرين من الفيروس، وما زالت حالتان تتلقيان العلاج بمحافظة الديوانية.وذكرت دائرة الصحة بمحافظة الديوانية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- أنه تم سحب 19 نموذجًا لحالات مشتبه بها وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة بالمحافظة، داعيًا جميع المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات خلية الأزمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال.