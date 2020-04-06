7 إصابات جديدة بكورونا في العراق
الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:30 ص
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 4 آخرين من الفيروس، وما زالت حالتان تتلقيان العلاج بمحافظة الديوانية.
وذكرت دائرة الصحة بمحافظة الديوانية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- أنه تم سحب 19 نموذجًا لحالات مشتبه بها وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة بالمحافظة، داعيًا جميع المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات خلية الأزمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال.
وذكرت دائرة الصحة بمحافظة الديوانية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- أنه تم سحب 19 نموذجًا لحالات مشتبه بها وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة بالمحافظة، داعيًا جميع المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات خلية الأزمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال.