51.5 مليار دولار قيمة عجز الموازنة بإندونيسيا

قالت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي اليوم الإثنين، إن العجز الجديد في ميزانية إجمالي الناتج المحلي، والبالغ نسبته 5.07 بالمئة، يساوي 07. 853 تريليون روبية إندونيسي (51.5 مليار دولار).ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن إندراواتي قولها لنواب البرلمان، اليوم الإثنين، إن العجز الأوسع يأتي نتيجة لتراجع عائدات الدولة وزيادة الإنفاق من أجل حماية الاقتصاد المحلي من تأثير وباء كورونا المستجد "كوفيد19-".وتتوقع الوزارة انخفاض إيرادات الدولة إلى 1760.9 تريليون روبية، بالمقارنة مع 2233.2 تريليون روبية، بينما تتوقع ارتفاع النفقات إلى 2613.8 تريليون روبية، بالمقارنة مع 2540 تريليون روبية.وأوضحت إندراواتي أن تمويل عجز الميزانية في الوضع الحالي هو أمر صعب، مضيفة أن الحكومة ستكون شديدة الحكمة في توفير الأموال اللازمة.