«الطب البيطري» يشارك في تعقيم مستشفيات بورسعيد (صور)

شارك فريق من مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، في أعمال تطهير وتعقيم عدد من مستشفيات المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.وأشار الدكتور عاطف عيسى، مدير عام مديرية الطب البيطري، في بيان له، إلى أن فريقًا من المديرية بقيادة دكتور مجدي عبدالرحيم، مدير إدارة الوقاية، ودكتور علاء عبدالرءوف، مدير إدارة الجنوب، قاموا بتطهير وتعقيم مستشفى أفامينا ومستشفى عمر بن الخطاب، وذلك بناءً على توجيهات المحافظ اللواء عادل الغضبان.وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أعلن عن تعافي 3 حالات من أبناء المحافظة من فيروس "كورونا" المستجد وخروجهم من مستشفى العزل، عقب تحول نتائج التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 4 حالات.