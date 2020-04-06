6.5 مليون جنيه لإحلال وتجديد خطوط المياه في مطاى بالمنيا

قال المهندس ياسر احمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه تم إحلال وتجديد خطين لمياه الشرب بمركز مطاى، أحدهما قطر ١٢ بوصة من مرشح ابجاج الحطب وحتى الهماملة التابعة لمجلس قروي حلوة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط مياه قطر ٨ بوصة بقرية ابوان، فى إطار خطة الإحلال والتجديد للشركة.وأضاف الشهاوى أن الخطوط التى تم إحلالها وتجديدها بهذه القرى تمتد لمسافة أكثر من 5 آلاف متر وتم تنفيذها بتكلفة إجمالية ٦ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه.وأكد رئيس شركة المنيا اهتمام الشركة بتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المحطات وخطوط نقل المياه، فى إطار توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب.