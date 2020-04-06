توصيل المواد الغذائية لعمارات الحجر المنزلي ببورسعيد (صور)

واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع مديرية الأمن وأحياء المحافظة، اليوم الإثنين، توصيل المواد الغذائية لسكان عمارات الحجر المنزلي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.أشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي -في بيان له اليوم- إلى أنه جرى تلبية كافة مطالب واحتياجات سكان العمارات بالكامل من المواد الغذائية من منتجات الألبان والفاكهة والخضروات، والدجاج المجمد والأرز وغيرها من مطالب سكان العمارات، كما جرى التواصل مع جهات العمل التابعين لها لاعتبار أيام الحجر إجازة مدفوعة الأجر لهم.وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، أعلن أن الوزارة اتخذت قرارًا بعزل أُسر مُحددة في مناطق متفرقة بـ 8 محافظات، بعد اكتشاف إصابة عدد من قاطني هذه المناطق بفيروس كورونا، موضحا أن المحافظات التي شملت عزل الأسر هي: "بورسعيد، والغربية، والإسكندرية، والمنيا، والمنوفية، ودمياط، وقنا، والبحر الأحمر".