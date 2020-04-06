ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو واضح لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين - ثاني تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء مؤسسية وبعضا من الأفراد المصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس30" بنسبة بلغت 1.53 %، بما يعادل 124 نقطة ليصل إلى مستوى 9397 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "اى جى اكس70 متساوى الأوزان " بنسبة 56. 0 %، بما يعادل 5.56 نقطة، ليصل إلى مستوى 991.7 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 38 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 15.1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 1.67 الف صفقة شراء وبيع.