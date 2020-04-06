العاملون بالخدمات الصحية يطالبون بشمول الفئات المساعدة بقانون المهن الطبية

أشادت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية بجهود العاملين بالحقل الصحي في مكافحة فيروس كورونا المستجد.وجددت النقابة باسم نحو مليون عضو تأييدها المطلق والمتواصل للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس لخدمة الوطن وتوفير الأمان الوظيفى لجميع الفريق الطبى المتكامل لتحسين الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية.ووجه علي عبدالباسط رئيس النقابة العامة، رسالة شكر وتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على جهودها الوطنية المخلصة محليًا وخارجيًا، والتى تؤكد على دور مصر المتميز في مكافحة الفيروس الوبائي والمتابعة الدقيقة لمنظومة الفريق الطبي المتكامل.وأشار رئيس النقابة العامة في رسالته لوزيرة الصحة، إلى أن الأداء المتميز يشارك فيه جميع العاملين داخل المنظومة على السواء مطالبًا بضرورة شمول قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 جميع الفئات المساعدة التى تواجه نفس الأخطار المهنية أثناء عملهم، وهم الفنيون، والسائقون، والإداريون، وعمال تشغيل الأجهزة الهندسية والكهربائية والخدمات المعاونة.