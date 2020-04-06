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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الثقافة» تعرض أول حفل للأوبرا بتقنية الهولوجرام على «يوتيوب» غدًا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:13 ص
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
دعاء عبد المقصود
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تبث وزارة الثقافة في التاسعة مساء غد الثلاثاء، على قناتها بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، أول حفل بتقنية الهولوجرام في دار الأوبرا المصرية كاملًا، والذي تضمن رائعة أم كلثوم "حيرت قلبي"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الخالدة لكوكب الشرق، أداء ريهام عبدالحكيم ومي فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وذلك ضمن عروض مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

يليه العرض المسرحي الكوميدي شيزلونج، إنتاج مسرح الشباب، وبطولة طلاب ورشة حلم الشباب؛ بطولة سامح عبدالسلام، مصطفى خاطر، حمدى الميرغني، محمد أنور، وليد محمد، عمرو بهي، محمد السيد، بسام عبدالله، رامز سامي، محمد سراج، مصطفى أحمد، محمود علام، بلال علي، سارة الدرزاوي، رانيا عبدالمنصف، أمنية حسن، ومن إخراج محمد الصغير ويضم مجموعة من اللوحات المتصلة المنفصلة في إطار خيالي، حول إصابة أفراد مجتمع بمرض نفسي وانهيار أعصابهم تحت وطأة الضغط لينتقلوا إلى مصحة للعلاج فيكتشفوا مجموعة من الكائنات الغريبة وتتوالى الأحداث.

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