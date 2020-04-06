خبير: المساندة التصديرية تسهم في تحديد الأسواق المستهدفة

أشاد أيمن إسماعيل الخبير الاقتصادي، بالمساندة التصديرية التي أطلقتها الحكومة للشركات الصغيرة في ظل التحديات التي تفرضها ظروف انتشار فيروس كورونا، وفي إطار الدعم الذي تقدمه الدولة للتنمية الاقتصادية في مصر.وأضاف "إسماعيل" -في تصريح خاص لـ"الدستور"- أن مصانع وشركات قطاع الأعمال في حاجة إلى المساندة التصديرية سواء في الصناعات المعدنية أو الكيماوية أو الدوائية وغيرها من الشركات المصدرة، وذلك للنفاذ بفعالية إلى الأسواق المستهدفة ورفع كفاءة التصدير، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا ومختلف الدول.وأوضح أنه يمكن للقطاع العام إنشاء خطوط إنتاج مع الشركات الصغيرة بالقطاع الخاص لزيادة الإنتاج، وبذلك يستفيد القطاعين من تلك المبادرة، مضيفا أن المساندة التصديرية ستسهم بشكل دقيق في تحديد الأسواق المستهدفة، خاصة بعد الأزمات التي تعرضت لها الأسواق العالمية عقب انتشار فيروس كورونا، والتي من شأنها إتاحة فرص تصديرية اكبر للشركات المصرية.